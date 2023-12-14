Важное 14 декабря 2023, 14:04 Предсказуемость финансового рынка России стала главной задачей ЦБ и кабмина Путин заявил о достижении стабилизации финансового рынка России РИА «Новости»

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Правительство и Центральный банк ведут работу для достижения стабилизации и предсказуемости финансового рынка России в условиях санкционного давления. С таким заявлением, подводя итоги года, выступил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках прямой линии и большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что страны Запада сами сократили свои возможности по использованию доллара и евро в торговых расчетах с Россией.

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«У нас в 2021 году при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты. Рубль был, по-моему, где-то 11−13%. И юань 0,4%. На сентябрь этого года такая картина: рубль 40%, юань — 33%, совокупное использование доллара и евро — 24%» — привел пример Владимир Путин.

Он добавил, что для отечественного финансового рынка ситуация неплохая, так как это повысило суверенитет страны.

Глава государства отметил, что в сложившихся условиях курс рубля резко пошел вниз из-за повышенного спроса на импорт. Но ситуацию удалось выправить после указа об обязательной продаже валютной выручке экспортеров.

«В целом ситуация на финансовом рынке стабильная, а самое главное — это обеспечить стабильность и предсказуемость. И на мой взгляд, мы добиваемся этой цели», — подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления президент России отметил, что экономика страны накопила достаточный запас прочности, чтобы уверенно идти вперед.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция продолжается в Гостином Дворе. «360» организовал прямую трансляцию.