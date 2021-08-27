Предсказан дефицит картофеля средних размеров

Картофельный союз предложил торговым сетям после дождей и засушливой погоды в некоторых регионах включить в ассортимент упакованный мелкий картофель. Эксперты предположили, что можно ожидать снижения урожая крупного размера. Ритейлеры считают, что такой продукт не будет пользоваться спросом.

По их мнению, внутренний дефицит можно заместить импортом, не повышая его стоимости. Этот вопрос 26 августа обсуждался на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и сельхозпроизводителями. По данным источников газеты «Коммерсант», сбор картофеля по сравнению с 2020 годом увеличился с 6,8 до 7,15 миллионов тонн. При этом в Минсельхозе подтвердили, что на колибр картофеля повлияли погодные условия.

В этом году доля продукта обычного размера оценивается в 50%, против обычного показателя 80%. Торговые сети сейчас обсуждают с поставщиками прогнозы по урожаю, чтобы определить взаимовыгодные условия. Однако ритейлеры готовы принимать мелкий картофель только при условии гарантии качества. Он должен быть без гнили, с оговоренным уровнем дефектов.

С начала года подмосковные аграрии собрали в теплицах 77 тысяч тонн овощей, что на пять тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Больше всего было заготовлено огурцов (46,6 тысяч тонн) и помидоров (30 тысяч тонн).