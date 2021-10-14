Председателя и сенатора областной думы выберут в Томске
Облдума Томска: состоится первое собрание седьмого созыва
Депутаты законодательной думы Томской области выберут председателя, его заместителя и сенатора. Об этом сообщило ИА «Федерал-пресс» со ссылкой на облдуму.
Это будет первое собрание седьмого созыва.
«На сегодняшнем собрании перед депутатами выступят губернатор региона Сергей Жвачкин, а также глава областного избиркома Ростислав Радзивил», — рассказали в думе.
Кандидатов на выборы будут предлагать сами депутаты. Сейчас есть два кандидата: Владимир Кравченко от «Единой России» и Данила Дорофеева от партии «ЛДПР».