Председателя и сенатора областной думы выберут в Томске

Депутаты законодательной думы Томской области выберут председателя, его заместителя и сенатора. Об этом сообщило ИА «Федерал-пресс» со ссылкой на облдуму.

Это будет первое собрание седьмого созыва.

«На сегодняшнем собрании перед депутатами выступят губернатор региона Сергей Жвачкин, а также глава областного избиркома Ростислав Радзивил», — рассказали в думе.

Кандидатов на выборы будут предлагать сами депутаты. Сейчас есть два кандидата: Владимир Кравченко от «Единой России» и Данила Дорофеева от партии «ЛДПР».