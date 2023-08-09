Власть 09 августа 2023, 18:43 Председателем Нижегородского отделения Российского общества «Знание» стал Олег Трофимов

Читать 360tv в

И.о ректора ННГУ Олег Трофимов занял пост председателя Нижегородского регионального отделения Российского общества «Знание». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Кандидатуру мужчины поддержали единогласно во время собрания НРО «РОЗ», которое состоялось в ННГУ им. Лобачевского. В рамках мероприятия прозвучала информация о том, что в регионе начнется реализация проекта «Баттлы Знание. Наука».

Реклама

«Это формат, когда о главных открытиях и актуальных идеях современной науки рассказывают ведущие молодые ученые России. Опыт специалистов наших факультетов и институтов может быть полезен и в проекте „Знание. Государство“», — рассказал Трофимов.