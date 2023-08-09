09 августа 2023, 18:43
Председателем Нижегородского отделения Российского общества «Знание» стал Олег Трофимов
И.о ректора ННГУ Олег Трофимов занял пост председателя Нижегородского регионального отделения Российского общества «Знание». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Кандидатуру мужчины поддержали единогласно во время собрания НРО «РОЗ», которое состоялось в ННГУ им. Лобачевского. В рамках мероприятия прозвучала информация о том, что в регионе начнется реализация проекта «Баттлы Знание. Наука».
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«Это формат, когда о главных открытиях и актуальных идеях современной науки рассказывают ведущие молодые ученые России. Опыт специалистов наших факультетов и институтов может быть полезен и в проекте „Знание. Государство“», — рассказал Трофимов.
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