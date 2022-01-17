Председатель Заксобрания Петербурга Бельский подвел итоги первых 100 дней работы

Александр Бельский уже 100 дней является председателем Законодательного собрания Петербурга. В разговоре с газетой «Петербургский дневник» он подвел итоги первых месяцев работы и поделился планами на будущее.

Одним из главных законов, принятым за это время, Бельский считает закон о поименном голосовании.

«Ведь таким образом мы дополнительно акцентируем внимание на открытости парламента перед жителями, которые и определили состав народных избранников. Благодаря этому население получает возможность требовать от депутата объяснений, почему он проголосовал тем или иным образом», — отметил он.

Он добавил, что в дальнейшем работу городского парламента планируют делать еще более открытой и прозрачной, опираясь на опыт зарубежных коллег.

«Нам важно, чтобы депутатов не воспринимали как людей, передвигающихся по городу на черных тонированных автомобилях и неясно чем занимающихся. Например, в Германии наши коллеги достаточно неплохо используют момент открытости парламента, допуская всех желающих жителей на свои заседания. Поэтому, когда завершатся коронавирусные ограничения, мы будем готовы использовать такую модель», — поделился Александр Бельский.