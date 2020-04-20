Председатель Союза дачников прокомментировал возможные поправки о соседских правах

«Фактически соседские права возникают в тот момент, когда владельцы земельных участков начинают их освоение. Законодательные нормы постоянно совершенствуются, в том числе по итогам формирования судебной практики. Споры между соседями возникают очень часто: тень от забора или снег с крыши строения, дым от шашлыков», — сказал Чаплин.

Он сообщил, что есть два вида проблем: реальные и надуманные. Самый частый камень преткновения — границы земельных участков. Также популярна споры о землепользовании.

По словам Чаплина, во многих СНТ не соблюдались правила, в результате чего дома стоят ближе трех метров от границ участков, а высокорослые деревья — ближе четырех метров от соседей.

Он также уточнил, что раньше многие вопросы не регламентировались, это «вызывало много судебных споров».