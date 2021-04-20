Председатель ПАСЕ принял приглашение наблюдать за выборами в Госдуму РФ

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс будет наблюдать за выборами в Госдуму в сентябре этого года. Принять участие ему предложил спикер парламента Вячеслав Володин.

«Хендрик Дамс заявил о готовности ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу», — передал слова Володина ТАСС.

В письме с ответом на приглашение председатель ПАСЕ отметил, что сотрудничество европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины всех граждан необходимо.

Хендрик Дамс приезжал в Россию 15 марта и встретился с Вячеславом Володиным. Политики обсуждали возможность наблюдения представителей ПАСЕ на выборах в российскую Госдуму, а также сотрудничество в борьбе с COVID-19, в том числе и продвижение российской вакцины на европейский рынок.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. В этот же день пройдут региональные и муниципальные выборы во многих регионах России.

В начале апреля Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы. Причиной стал обстрел окраин Донецка украинской армией, в результате которого погиб пятилетний ребенок.