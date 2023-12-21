Власть 21 декабря 2023, 12:19 Председатель Курской облдумы Амерев: члены Совета законодателей РФ поддержали кандидатуру Путина на выборах

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Состоялось заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России. Одним из участников стал председатель Курской облдумы Юрий Амерев, сообщил Infox.ru.

По его словам, каждый из выступавших отметил ведущую роль президента Владимира Путина в созидательных процессах как внутри страны, так и за ее пределами.

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«Поэтому [ораторы] высказали безусловную поддержку выдвижению его кандидатуры на предстоящих в 2024 году выборах главы государства», — добавил Амерев.

Он подчеркнул, что такая реакция является результатом деятельности главы государства в политике, экономике и социальной сфере.