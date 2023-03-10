Власть 10 марта 2023, 14:10 Председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти покинул свой пост

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В пятницу, 10 марта, Дмитрий Иванов, который возглавлял комитет по физкультуре и спорту Ленинградской области, ушел в отставку. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Дмитрий Иванов занимал пост с ноября 2020 года. Ранее он также возглавлял комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

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Какую должность Иванов планирует занять в будущем, пока не известно.

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