Председатель Комитета ГД по просвещению Казакова предложила сделать капитальный ремонт в колледжах | 360°

Власть 07 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Председатель Комитета ГД по просвещению Казакова предложила сделать капитальный ремонт в колледжах

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Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила создать проект по капитальному ремонту колледжей. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Она отметила, что инфраструктура учебных заведений оставляет желать лучшего.

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«Условия обучения трудовым специальностям зачастую никуда не годятся. Где-то холодные помещения, в которых невозможно заниматься, где-то мастерские, оборудование для которых последний раз закупали десятилетия назад», — подчеркнула Казакова.

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По ее словам, программу капитального ремонта школ следует расширить, чтобы под нее попадали и колледжи. Тогда студентам будет комфортнее учиться, заключила Казакова.

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