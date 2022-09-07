Председатель Комитета ГД по просвещению Казакова предложила сделать капитальный ремонт в колледжах | 360°

Все новости

Происшествия

07 сентября 2022, 20:28

Более 10 взрывов прогремело в Херсоне — СМИ

Подмосковье

07 сентября 2022, 20:18

Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции

Реклама

Спецоперация

07 сентября 2022, 20:16

Чеченские бойцы из двух элитных подразделений отправились в зону проведения СВО

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:58

Первую операцию по пересадке роговицы провели в Подмосковье

Спецоперация

07 сентября 2022, 19:55

Пушилин назвал референдум о вхождении ДНР в состав России вопросом времени

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:40

Баки для мусора в Коломне по распоряжению Воробьева установили после просьбы жителя

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:32

Рейд ГИБДД по детским креслам прошел в Серпухове

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:14

Первый в Подмосковье дорожный знак «Высадил и уехал» установили в Долгопрудном

Власть

07 сентября 2022, 19:11

Запад не добьется успеха, пока будет продолжать провокационную войну против России — Эрдоган

Власть

07 сентября 2022, 16:56

Председатель Комитета ГД по просвещению Казакова предложила сделать капитальный ремонт в колледжах

Читать 360tv в

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила создать проект по капитальному ремонту колледжей. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Она отметила, что инфраструктура учебных заведений оставляет желать лучшего.

Реклама

«Условия обучения трудовым специальностям зачастую никуда не годятся.  Где-то холодные помещения, в которых невозможно заниматься, где-то  мастерские, оборудование для которых последний раз закупали десятилетия назад», — подчеркнула Казакова.

Реклама

По ее словам, программу капитального ремонта школ следует расширить, чтобы под нее попадали и колледжи. Тогда студентам будет комфортнее учиться, заключила Казакова.

Госдума РФ

Студенты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама