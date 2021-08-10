Предприниматель Наталья Ларионова стала куратором туризма в ХМАО

Начальником управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) назначена Наталья Ларионова. Ранее она занималась бизнесом в Екатеринбурге, сообщило Ura.ru.

Бизнес Ларионовой был связан со сферой детского и событийного туризма, говорится в сообщении на официальном сайте органов государственной власти региона.

Кроме того, предпринимательница занималась общественной деятельностью и была президентом Уральского союза туриндустрии.