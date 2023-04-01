Власть 01 апреля 2023, 20:00 Предприятиям ОПК компенсируют зарплаты новых сотрудников Премьер Мишустин подписал указ о компенсации зарплат новых работников компаниям ОПК РИА «Новости»

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Принимающие на работу новых сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса получат компенсацию для выплаты зарплат. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Принятое в марте постановление предусматривало компенсацию оплаты труда работникам, приехавшим из других регионов. Новый документ расширил эту меру на сотрудников, которые устраиваются работать на оборонные предприятия из других муниципалитетов.

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Размер компенсации рассчитают по следующей формуле: три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумма страховых взносов и умножение на количество трудоустроенных.

«Такая субсидия выплачивается четыре раза — каждые три месяца после трудоустройства работника», — пояснили в правительстве.

Эта мера поддержки поможет предприятиям оборонно-промышленного комплекса закрыть свободные вакансии у пополнить потребности в специалистах. Перечень организаций, которым не хватает работников, утвердят руководители регионов. Также для получения компенсации организация должна входить в реестр компаний ОПК Минпромторга.

В рамках программы рынка труда правительство предложило россиянам, которые находятся в поиске работы, возможность бесплатно пройти обучение для устройства на предприятиях ОПК. Желающие могут обратиться в центры занятости и заключить с предприятием ученический договор. Затраты на обучение заводу возместят трансфертами в рамках федерального проекта «Содействие занятости».