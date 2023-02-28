Власть 28 февраля 2023, 14:04 Предприятия легпрома в России начали выпускать продукции для СВО Минпромторг: около 500 предприятий в России стали выпускать продукцию для СВО РИА «Новости»

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Порядка 500 предприятий легкой промышленности во всех российских регионах стали выпускать продукцию для нужд спецоперации на Украине. Минпромторг дал прогноз на увеличение в четыре раза объемов производства товаров в этой отрасли для таких целей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в России сейчас задействовано для этих целей около 500 предприятия легкой промышленности. Министерство добавило, что из-за повышенного заказа в 2023 году мощности российской промышленности должны увеличиться за счет внутренних ресурсов. Также должно расшириться и сырьевое обеспечение.

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«Отметим, что в 2023 году ожидается рост не менее чем в четыре раза по сравнению с 2021–2022 годами», — подчеркнули в Минпромторге.

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