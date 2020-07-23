Премьер-министр Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что точную информацию о возможной второй волне смогут дать ученые. При этом российские специалисты никаких предпосылок не видят.

«Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — отметил премьер.

За последние сутки в России медики выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Известно, что 27,7% пациентов переносят болезнь без клинических симптомов. При этом общее число заболевших СОVID-19 в России превышает 790 000.

Во время пандемии выздороветь смогли 580 330 человек. За прошедший день выписалось из больницы уже 8277 пациентов. Число смертей от COVID-19 составляет 12 892.

В Москве вылечились еще 453 человека за последние сутки. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В Московской области уже у 24% жителей есть антитела к новому вирусу.