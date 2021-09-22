Техосмотр для коммерческих автомобилей предложили упростить

В контексте правительственного плана по отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых машин, Минтранс решил упростить эту процедуру и для тех транспортных средств, которые обязаны проходить диагностику.

Как стало известно газете «Коммерсант», ведомство предложило не фиксировать потеки двигателя, коробки передач, кондиционера и мостов. Минтранс может отменить тестирование на работоспособность стеклоомывателя, измерение уровня шума выхлопной системы и осмотр тормозных трубок. В МВД считают возможным отказаться от проверки трещин на лобовом стекле, работоспособности замков дверей и обдува ветрового стекла.

Законопроект уже прошел общественное обсуждение и дорабатывается. Из 82 пунктов остались 59, остальные в Минтрансе сочли избыточными.

Научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко сообщил изданию, что проверка сидений, обогрева и обдува на безопасность серьезно не влияет.

«Мало водителей, которым комфортно ездить с этими неисправностями, их быстро устраняют и без техосмотра», — отметил он.

Однако Донченко высказался против отмены проверки выхлопных газов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от загрязнения воздуха превышает смертность от ДТП.

Обязательный техосмотр власти хотят оставить для коммерческих автомобилей, машин или мотоциклов старше четырех лет в случае смены владельца.