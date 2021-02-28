Отпуск пилотов гражданских авиалиний предложили сократить

Российские авиакомпании предложила сократить с 70 до 28 дней отдыха оплачиваемый отпуск пилотов. Об этом сказано в письме президента российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном замминистру транспорта Игорю Чалику.

Как утверждает газета «Известия», чтобы отменить 42 дня оплачиваемого отпуска надо отменить устаревший приказ Министерства гражданской авиации СССР от 13 марта 1986 года № 50. Он рассчитан на устаревшее поколение отечественных самолетов, управление которыми требовало больших физических и эмоциональных нагрузок. Сейчас оно по большей части автоматизировано.

В нынешней ситуации, по мнению АЭВТ, пилоты «имеют беспрецедентно продолжительный дополнительный отпуск, который предоставляется за работу в особых условиях». Игоря Чаплика попросили распорядиться о подготовке проекта постановления, которое заменит устаревшую норму.

Должность пилота попала в рейтинг самых высокооплачиваемых профессий января 2021 года. В Москве опытный летчик получает 330 тысяч рублей.