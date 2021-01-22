Родителям в России предложили расширить трудовые гарантии

Сегодня Трудовой Кодекс России предусматривает, что многодетных родителей с детьми до трех лет, с детьми-инвалидами, а также воспитывающих ребенка без второго супруга можно привлекать к сверхурочной и ночной работе или отправлять в командировку можно с письменного согласия. Сейчас эта норма действует только до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, если семья полная, или пять лет, если у него только один родитель.

Законопроектом авторы предложили увеличить предельный возраст ребенка до 14 лет, а также распространить это правило на работников с детьми, где один из супругов работает вахтовым методом и долго отсутствует дома.



Работник в праве отказаться от подписания согласия, если ему не с кем оставить своего ребенка или детей. Соответствующие изменения авторы предложили внести в Трудовой Кодекс.

В пояснительной записке авторы напомнили, что в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года президент России Владимир Путин просил разработать планы по поддержке семей в сложных ситуациях.