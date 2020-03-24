Убытки туроператоров из-за коронавируса предложили компенсировать

Минэкономразвития РФ предложило субсидировать туроператоров из-за убытков от возврата билетов, купленных по невозвратным тарифам. Речь об авиаперевозках с 24 января по 30 марта 2020 года. Ведомство хочет возместить компаниям расходы, понесенные в связи с вывозом туристов из стран, в которых был введен карантин или иные запретительные меры.

Эти предложения были озвучены главой министерства Максимом Решетниковым. Он предложил компенсировать туроператорам оплату возвратных рейсов, которыми две недели вывозились российские туристы. Министерство внесло соответствующий проект постановления в правительство. Субсидирование также поможет компаниям ускорить возврат средств туристам.

«Согласно действующему законодательству туроператоры обязаны в полном объеме вернуть туристам средства за оплаченные туры, при этом сами туроператоры часто не могут получить свои депозиты от авиакомпаний по оплаченным, но не исполненным перевозкам в составе турпродукта», — сказано в сообщении на сайте министерства экономического развития.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин признал, что ситуация в туристическом сегменте бизнеса непростая, но предположил, что со временем, после окончания карантинных мер, отрасль восстановится.