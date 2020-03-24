Убытки туроператоров из-за коронавируса предложили компенсировать
Эти предложения были озвучены главой министерства Максимом Решетниковым. Он предложил компенсировать туроператорам оплату возвратных рейсов, которыми две недели вывозились российские туристы. Министерство внесло соответствующий проект постановления в правительство. Субсидирование также поможет компаниям ускорить возврат средств туристам.
«Согласно действующему законодательству туроператоры обязаны в полном объеме вернуть туристам средства за оплаченные туры, при этом сами туроператоры часто не могут получить свои депозиты от авиакомпаний по оплаченным, но не исполненным перевозкам в составе турпродукта», — сказано в сообщении на сайте министерства экономического развития.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин признал, что ситуация в туристическом сегменте бизнеса непростая, но предположил, что со временем, после окончания карантинных мер, отрасль восстановится.