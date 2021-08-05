Предложенные ямальцами места включат в «Честный маршрут губернатора»

Ямальцы написали 942 предложения для «Честного маршрута губернатора». Часть из них включат в мероприятие. Об этом сообщил сайт дорога89.рф.

По данным ИА «Север-пресс», на предложения, которые в поездку не включат, все равно ответят. Чаще всего в обращениях местных жителей фигурируют Ноябрьск, Надымский район и Новый Уренгой.

«В топе тем — сезонные вопросы: дороги, благоустройство. Мы уже выявили ряд болевых точек, которые обязательно будут включены в маршрут поездки губернатора», — рассказал руководитель Центра управления регионами ЯНАО Александр Павлика.