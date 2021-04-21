Предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе назвали уловкой

В Госдуме предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе назвали пиар-ходом и уловкой. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, Киев применяет хитрый прием для убеждения всего мира, что Украина воюет в Донбассе с Россией.

«Это в духе Зеленского. Это, конечно же, пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путиным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто пытается перевести президента Путина на свой уровень, не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта — ДНР, ЛНР», — отметил в разговоре с РИА «Новости» Затулин.

Депутат выразил мнение, что Зеленскому полезнее встретиться с руководителями республик, которые пытаются получить суверенитет от Украины. При этом Затулин не исключил важности встречи между президентами Украины и России. По его мнению, она должна состояться «без драматических эффектов», которые нужны для популярности в интернете и СМИ.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось его обращение к Владимиру Путину. Он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война».