Предложение о переносе парада Победы рассмотрят в Кремле

«Это обращение будет рассмотрено», — заявил Песков. Ранее он говорил, что празднование 75-летия Победы отменять не собираются, однако рассматривают вариант с переносом даты проведения торжественных мероприятий.

Сообщество ветеранов России направило российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросило его перенести парад Победы с 9 мая на другую дату из-за пандемии коронавируса. По мнению авторов этого послания, в таком случае этот праздник станет «торжеством мира и безопасности для всех его участников».

Сенатор Франц Клинцевич во время беседы с «360» с этим предложением согласился. Он считает, что здоровье старшего поколения стоит поберечь, а парад при пустых трибунах даст лишнюю возможность порассуждать на тему праздника для галочки.

По последним данным, в России зафиксировали 24 490 случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы с эпидемией власти объявили весь апрель нерабочим, а в большинстве регионов ввели режим строгой изоляции.