Предложение не брать деньги с многодетных семей за проезд по платным дорогам поддержали в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею детского омбудсмена Ирины Волынец не брать деньги с многодетных семей за проезд по платным дорогам. По ее словам, данные меры нужно расширить и применить ко всем регионам. Об этом написал RT.

«Это нужно сделать обязательно. Необходимо предоставлять многодетным семьям бесплатные муниципальные парковки, освободить от проезда по платным магистралям, поддерживать наши семьи, которые рожают и воспитывают много детей. Это очень важно для страны», — отметила депутат.

Она добавила, что это требование нужно принять как можно скорее и распространить на все российские регионы. Ведь, по ее словам, многодетная семья может лишиться такой льготы при переезде из одного субъекта Российской Федерации в другой.