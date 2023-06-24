Власть 24 июня 2023, 13:48 Предательство — путь к катастрофе. Медведев призвал сплотиться вокруг президента России Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами РИА «Новости»

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В нынешней ситуации необходимо сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и не допустить раскола страны, так как это путь к катастрофе. С таким призывом обратился в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом <…> — сплотиться вокруг президента», — отметил Медведев.

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По его словам, предательство — путь к трагедии и катастрофе. Медведев обратил внимание на недопустимость раскола страны.

«Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — резюмировал политик.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Российский лидер назвал происходящее в Ростове-на-Дону предательством, ударом по России и ее народу. Глава государства обратился к мятежникам с призывом не совершать роковую ошибку. Он подчеркнул, что все виновные в попытке мятежа не уйдут от наказания.