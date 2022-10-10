«Предательство по отношению к стране». Володин призвал забыть всех, кто сбежал от мобилизации | 360°

Власть 10 октября 2022, 08:46 Поделиться Telegram

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Viber «Предательство по отношению к стране». Володин призвал забыть всех, кто сбежал от мобилизации Спикер Госдумы Володин призвал уделять внимание тем, кто приехал в Россию РИА «Новости»

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Уехавшие из России после объявления частичной мобилизации люди предали родину. Они вернутся и пожалеют об этом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал в своем Telegram-канале перестать говорить об их поступке, а задуматься о судьбах тех, кто наоборот присоединился к стране — жителях новых регионов.

По словам политика, многие обсуждают, сколько человек бежали после объявления частичной мобилизации. Россияне уехали в Казахстан, Монголию, Грузию и другие страны. Они оставили на родине родственников и близких.

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«Их поступок — предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно», — заявил он.

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Вячеслав Володин призвал перестать их обсуждать и подумать о жителях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они в течение восьми лет жили под обстрелами, подвергались преследованиям за желание говорить по-русски, а теперь сделали выбор, воссоединились с Россией и назвали ее своим домом.

Он уверен, что в сложное время они не сбегут. Вячеслав Володин призвал помогать им, создавая условия для жизни.

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