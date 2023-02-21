Власть 21 февраля 2023, 12:35 Предатели России понесут законное наказание — Путин Президент Путин пообещал, что предатели России понесут наказание РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что предатели Родины в любом случае понесут наказание. Об этом он сказал в своем послании Федеральному собранию.

По его словам, Запад попытается расколоть российское общество, сделает ставку на национальных предателей, «у которых во все времена есть стремление заработать на тех, кто готов заплатить за предательство».

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«Предатели понесут ответственность по закону. Но мы никогда не будем сводить счеты, преследовать тех, кто отступил от Родины, — им с этим жить», — подчеркнул он.

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Путин отметил, что россияне дадут им оценку. Он сказал, что гордится многонациональным российским народом, который в большинстве своем занял принципиальную позицию в отношение спецоперации. Люди поддержали действия руководства страны по защите Донбасса. Глава государства добавил, что в этой поддержке и проявился настоящий патриотизм.

Президент поблагодарил весь российский народ за мужество и решимость, в особенности солдат.

«Простите, что не смогу всех назвать. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, саниструкторам, железнодорожникам, водителям, строителям, которые восстанавливают, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают круглосуточно, сельским труженикам», — сказал Путин.

Также глава государства поблагодарил учителей, которые заботятся о детях, а также выступающих в госпиталях деятелей культуры. Не обошел вниманием он и волонтеров, помогающих мирным жителям и военным, журналистов, предпринимателей, священников, госслужащих.