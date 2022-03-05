Предстоящие выходные дни в связи с празднованием 8 Марта будут для российского лидера Владимира Путина рабочими. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры. <…> Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах Путина на праздники. Пресс-секретаря процитировало РИА «Новости».

Также представитель Кремля заявил, что Россия была, есть и будет государством, которое ищет взаимовыгодные отношения с иностранным бизнесом.

«Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать», — отметил он, говоря о приостановке работы ряда зарубежных компаний в РФ.

По его словам, их место могут занять компании из других частей мира. Кремль надеется, что Запад, который не хочет понимать очевидных вещей, в целом изменит свою очень эмоциональную позицию по отношению к России, заключил Песков.