Рязанский раскритиковал идею продлить новогодние праздники на 4 дня

Первый зампредседателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский считает ненужным продление новогодних праздников в России. Об этом сообщило ИА Nation News.

Ранее в Госдуме предложили сделать дополнительные выходные для работающих пенсионеров. Рязанский считает это плохой идеей, так как это создаст необходимость дополнительных финансовых затрат для работодателей.

«Тут надо все очень хорошо взвесить, потому что работающих пенсионеров много и в системе образования, и в системе здравоохранения. Кто их в этот момент заменит?» — пояснил он и призвал не спешить с принятием такого решения.