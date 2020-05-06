«Праздники и банкеты отменены». В Ставрополье опровергли проведение корпоратива за 2 млн рублей

Начальник Управления пресс-службы Губернатора Ставропольского края Алексей Нос в беседе с «360» заявил, что любые массовые мероприятия в регионе отменены. Таким образом он прокомментировал сообщения о готовящемся к 9 Мая банкете стоимостью два миллиона рублей.

Ранее российские СМИ обратили внимание на появившийся на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по организации питания и обслуживания участников мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Он был объявлен краевыми властями, которые решили потратить два миллиона рублей на организацию фуршета и банкета на праздник Победы.

Меню должно было состоять из 35 блюд из расчета пять тысяч рублей на одного гостя. Гостей планировали кормить запеченной с яблоками и грушами уткой, заливным из языка, морепродуктами, шашлыком, а также водкой, коньяком и винами.

Заведение, в котором чиновники хотели провести торжество должно было находиться в центре Ставрополя. Банкетный зал — на первом или втором этаже. В требования были включены также площадка для выступления артистов площадью не менее 70 квадратных метров.

На банкет намеревались пригласить 350 человек, на фуршет — 250 человек.

Журналисты также выяснили, что тендер выиграл единственный его участник — компания ООО «Золотой компас». Она управляет банкетным залом Metropol Hall во Дворце культуры и спорта. В прошлом году она уже выигрывала тендер на проведение приемов властей, объявленный Управлением зданиями правительства Ставропольского края.

Алексей Нос заявил «360», что в Ставропольском крае действует особый режим, из-за которого все массовые мероприятия отменены.

«Не будет никаких праздников и банкетов. Корпоративы за бюджетный счет в Ставропольском крае не проводятся. У нас ежегодно проходят приемы для ветеранов, героев России и Советского Союза», — подчеркнул глава пресс-службы края.