«Праздникам быть»: Минюст опроверг данные об отмене профессиональных праздников

Министерство юстиции России опровергло информацию, появившуюся в СМИ, о якобы отмене ряда профессиональных праздников в России.

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма „регуляторная гильотина“ не планируется», — приводит РИА «Новости» слова сообщения пресс-службы министерства.

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«Коммерсант» ранее сообщил, что многие действующие нормативно-правовые акты в России пересмотрят. Из-за так называемой «регуляторной гильотины» могут исчезнуть старейшие профессиональные праздники. В том числе День радио, железнодорожника и воздушного флота.

Общественность обеспокоилась угрозой их отмены. Такие праздники отмечаются как официально, так и неформально. К ним приурочивают массовые мероприятия, устраивают различные соревнования и забеги, а также объявляют распродажи.

Позже представители Минтранса отметили важность праздников и выступили против такой идеи. В ведомстве отметили, что старейшие отраслевые праздники являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников.