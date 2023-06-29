Власть 29 июня 2023, 18:20 Правозащитную группу «Агора» внесли в список нежелательных организаций Минюст РФ внес правозащитную группу «Агора» в перечень нежелательных организаций РИА «Новости»

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Министерство юстиции РФ расширило список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В перечень добавили международную правозащитную группу «Агора»* и организацию «Завет церквей TCCN». Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Минюстом России в перечень <…> включены следующие иностранные организации: „Завет церквей TCCN“ (Transformation Center Church International), США; „Law Sofia Foundation“ (Международная правозащитная группа „Агора“)*, Болгария», — сказано в сообщении.

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Ранее деятельность болгарского фонда нежелательной признала Генпрокуратура. В ведомстве сообщили, что входящие в организацию адвокаты оказывали юрпомощь сторонникам экстремистских организаций. Кроме этого, «Агора»* распространяет факты о якобы ущемлении прав жителей России.

*Фонд Law Sofia Foundation, группа «Агора» — признаны в России нежелательными организациями.