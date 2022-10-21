Власть 21 октября 2022, 00:11 Правоохранители задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России — СМИ РИА «Новости»: задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС России Репин РИА "Новости"

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Сотрудники силовых структур задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, задержан начальник контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России Владимир Репин», — заявил собеседник.

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По его словам, Репин занимал этот пост с июля. Информации о причинах задержания чиновника пока нет. По данным ТАСС, задержание сроком на несколько суток произвели 19 октября. Репина подозревают в должностном преступлении, которое относится к периоду, когда он работал в Омской области. Следственные органы пока не обращались в суд с ходатайством о мере пресечения.

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С 1994 года Репин занимал пост в администрации Омской области, а также работал на руководящих постах на крупных предприятиях региона. Кроме того, с 2012 по 2022 год он возглавлял ФНС Омской области.

Ранее сообщалось, что в Италии задержали сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Его обвинили в уклонении от санкций, а также в отмывании денег. При этом Усс-старший считает, что задержание его сына имеет политический характер.