Власть 13 марта 2023, 11:48 Правительство затруднилось назвать дату ежегодного отчета в Госдуме Правительство заявило, что точная дата ежегодного отчета в Госдуме не определена РИА «Новости»

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Дата ежегодного отчета российского правительства в Госдуме пока неизвестна. Обсуждаются 22 или 23 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена. Обсуждаются варианты 22 или 23 марта», — сказано в сообщении.

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Там добавили, что консультации по данному вопросу с нижней палатой парламента продолжаются. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что дата отчета российского правительства будет известна на следующей неделе. Он подтвердил, что рассматриваются 22 или 23 марта.

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Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в понедельник, что отчет премьер-министра Михаила Мишустина в Думе запланирован на 23 марта. Тем временем СМИ сообщили, что 14 марта нижняя палата парламента может рассмотреть проект закона об увеличении размера штрафа за продажу лекарств без рецептов.