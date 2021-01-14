Правительство запустит платформу для жалоб бизнеса на проверяющих

В пилотном режиме система досудебного обжалования решений инспекторов МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора действует в России с августа 2020 года. К июлю 2021 года к эксперименту по собственной инициативе присоединятся еще 16 ведомств.

При несогласии с решениями контролирующих органов бизнесмен может жаловаться на них через сайт госуслуг. Постановление правительства устанавливает правила работы с системой и расширяет перечень решений контролеров, которые можно обжаловать на госуслугах.

Благодаря системе должна появиться аналитика контрольно-надзорных мероприятий, в частности, будут собраны однотипные жалобы. Это позволит выявить самые частые нарушения и улучшит систему контроля и надзора, считают в Минэконормазвития.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правительство совместно с Генпрокуратурой собирает информацию о проводимых проверках, чтобы в онлайн-режиме видеть причины и последствия действий контролеров.