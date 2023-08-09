Власть 09 августа 2023, 09:42 Правительство выступило против снижения стоимости ОСАГО Комиссия кабмина России не поддержала проект по снижению стоимости ОСАГО РИА «Новости»

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Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не высказала поддержку законопроекту сенатора Андрея Кутепова. Он предложил уменьшить стоимость ОСАГО для российских машин. Проект заключения кабмина на документ оказался в распоряжении ТАСС.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в проекте заключения.

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Там также говорится, что Центробанк в соответствии с действующими нормами закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» установил экономически обоснованные предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, порядок их применения при определении страховой премии по договору ОСАГО, а также требований к их структуре.

Отмечается, что частичные или полные компенсанции отдельным категориям автомобилистов не допускаются. Комиссия правительства пришла к выводу, что страховой тариф по договору ОСАГО должны определять, исходя из уровня риска, который присущ этому документу.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов говорил агентству, что направил на рассмотрение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко свой законопроект, в котором предложил уменьшать стоимость страховки, если степень локализации комплектующих российских автомобилей больше 600 баллов.