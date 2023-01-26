Власть 26 января 2023, 16:07 Правительство выделит свыше 1 миллиарда рублей на пособия для безработных в новых регионах России Премьер Мишустин: на пособия для безработных в новых регионах уйдет более 1 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российское правительство направит более одного миллиарда рублей на выплату пособий по безработице гражданам России, живущим в новых регионах. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседание кабинета министров. Об этом написал ТАСС.

Он напомнил, что потерявшие работу россияне, согласно законодательству РФ, получают от государства пособие по безработице.

Реклама

«Для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше одного миллиарда рублей на текущий год», — сказал Мишустин.

Глава кабмина добавил, что пенсии жителям Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР с 1 марта 2023 года станут назначать по российским нормам. Также пенсии и надбавки к ним в новых регионах могут быть проиндексированы.

Луганская и Донецкая народные республики, а также часть Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов.