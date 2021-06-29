Правительство выделит 30 млрд рублей на ремонт дорог

Около 30 миллиардов рублей будет выделено правительством на ремонт дорог по поручению президента России Владимира Путина. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил максимально быстро довести средства до регионов, чтобы они уже приступили к работе.

Планируется отремонтировать около двух тысяч километров региональных, муниципальных и местных дорог по всей России. Об этом заявил Мишустин на заседании кабмина во вторник, сообщил ТАСС.

«Все дороги должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что ранее на ремонт дорог уже было выделено 100 миллиардов рублей. На этом правительство не планирует останавливаться. По слова Мишустина, кабмин продолжит поддерживать развитие дорожной сети, создавать новые и ремонтировать уже существующие дороги.

Ранее в Министерстве транспорта заявили, что в этом году на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных трасс потратят 552 миллиарда рублей. Средства будут выделены как на дороги под управлением Росавтодора, так и на платные трассы госкомпании «Автодор».