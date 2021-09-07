Правительство выделит 2 миллиарда рублей на «санитарный щит» России

Российское правительство выделит два миллиарда рублей на мероприятия по борьбе с ковидом и другими опасными инфекциями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина.

Средства выделят из резервного фонда правительства. Часть денег пойдет на создание ПЦР-центров, которые откроют в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Самаре и других крупных городах. На эти цели направят 223 миллиона рублей.

Также из этих средств профинансируют создание комплекса из четырех лабораторий, которые будут заниматься диагностикой инфекций, разработками в сфере биохимии и мониторингом патогенов. Деньги также направят на изучение изменчивости коронавируса и возбудителей других новых инфекций.

Центры эпидемиологии и гигиены дополнительно оснастят специальным оборудованием. Кроме того, усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

Такие шаги необходимы для создания надежного «санитарного щита» страны, отметил Мишустин.

Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что почти 40 миллионов россиян полностью привились от коронавируса.