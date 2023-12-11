Власть 11 декабря 2023, 15:23 Правительство выделит 16,5 миллиарда рублей на развитие передовых инженерных школ

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Правительство России приняло решение о выделении 16,5 миллиарда рублей на развитие в стране передовых инженерных школ. Об этом написал ОТР.

Таким образом, высшие учебные заведения смогут создать у себя лаборатории и опытное производство с современным оборудованием. Инженеры получат подготовку по 20 направлениям, в том числе — знания по строительству двигателей и разработке искусственного интеллекта.

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В 2023 году в России было создано 20 передовых инженерных школ.