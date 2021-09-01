Правительство выделило 15 млрд рублей на покупку школьных автобусов

Российские власти выделили 15 миллиардов рублей на покупку новых школьных автобусов. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал Минпросвещения России «Большая перемена РФ».

Новый транспорт приобретут в семи регионах. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Правительство выделило 15 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов — первыми их получат Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Ростовская, Нижегородская и Омская области и Пермский край», — заявила омбудсмен.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин 1 сентября приехал в Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он пообщался со школьниками и пожелал им высочайшего коэффициента полезности.