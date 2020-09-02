Правительство выделило 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности

Около 454 миллиона рублей планируют направить на компенсацию части затрат по кредитам. Речь идет о займах, которые брали для увеличения объемов производства и повышение конкурентоспособности.

Еще 304 миллиона рублей пойдут на предоставление субсидий для стимулирования спроса и повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции, на финансирование расходов российских лизинговых организаций на обеспечение организации легкой промышленности оборудованием.

«Наконец, 242 миллиона рублей предусмотрено на комплексную программу поддержки производства льняных изделий до 2025 года. Она включает широкий перечень стимулирующих мер, в том числе льготное кредитование, субсидии компаниям-экспортерам и возмещение части расходов на транспортировку продукции», — отметили в правительстве.