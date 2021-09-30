Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Правительство внесло в Госдуму проект нового трехлетнего бюджета. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале кабмина.

В бюджет заложено полное финансовое обеспечение реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития.

Также он предполагает исполнение социальных обязательств перед населением и выполнение поручений главы государства. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным, которые столкнулись с финансовыми трудностями, проведение углубленной диспансеризации, а также реализация программ медицинской реабилитации.

Помимо этого, в Госдуму были внесены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики и прогноз социально-экономического развития страны.

Как сообщал ранее RT, сегодня Счетная палата России предложила сделать ежегодными выплаты по 20 тысяч рублей семьям со школьниками. Эти деньги предлагается брать из средств материнского капитала.