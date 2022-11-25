Власть 25 ноября 2022, 15:14 Правительство Владивостока отменило новогоднюю программу

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Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил об отмене праздничной программы в новогодние праздники. Об этом сообщило РИА «Новости».

Свое решение глава города озвучил на заседании антитеррористической комиссии Приморья, уточнила НСН. Оно касается, в том числе, концерта на центральной площади города.

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Шестаков добавил, что 25 декабря там откроют городской каток и установят новогоднюю елку, а сцену для выступлений монтировать не будут.

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