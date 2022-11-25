25 ноября 2022, 15:14
Правительство Владивостока отменило новогоднюю программу
Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил об отмене праздничной программы в новогодние праздники. Об этом сообщило РИА «Новости».
Свое решение глава города озвучил на заседании антитеррористической комиссии Приморья, уточнила НСН. Оно касается, в том числе, концерта на центральной площади города.
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Шестаков добавил, что 25 декабря там откроют городской каток и установят новогоднюю елку, а сцену для выступлений монтировать не будут.
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