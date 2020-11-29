Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих

«В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство», — говорится в сообщении.

Квоты по оксикодону увеличились в 2,5 раза. На его основе в РФ планируют выпускать два новых обезболивающих препарата. Уже стартовала разработка их состава и технологии производства.

Квоты на ввоз ремифентанила возросли более чем в семь раз. Медицинский препарат с одноименным названием применяется в анестезиологии за границей и имеет несколько преимуществ по сравнению со своими предшественниками. Производство его аналога вскоре запустят и в России. Ученые запланировали провести доклинические исследования в 2021 году.

Квоты на фентанил, который действует похожим образом, выросли в 1,5 раза. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в РФ, а в 2021-м объемы его производства увеличатся.

Государство устанавливает квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ в целях безопасности.

В состав обезболивающих препаратов входят сильнодействующие вещества. Они применяются при оказании паллиативной помощи, анестезии и служат основой для производства новых лекарств.

Ранее в Московской области изобрели уникальный препарат, помогающий людям с псориазом и повреждениями кожи. Среди кожных заболеваний язвы, угри, экземы, герпес, грибок.