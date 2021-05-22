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    22 мая 2021, 10:16

    Правительство утвердило порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

    Алена Макаренко

    Правительство утвердило порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». Информация опубликована на сайте кабмина.

    Правительство утвердило порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

    «Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии», — говорится в сообщении.

    При необходимости тяжелобольные дети смогут получить лекарства или медицинские изделия, не зарегистрированные в стране, но одобренные регулирующими органами Евросоюза или Америки. Также упомянута возможность оплаты лечения за границей, в том числе покрытие расходов на транспорт и проживание.​​​​​​

    Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

    Порядок оказания медпомощи детям утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также он подписал распоряжение об утверждении состава совета фонда. В организацию вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

    Фонд «Круг добра» создан по указу президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Он финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет.