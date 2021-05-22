Правительство утвердило порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

Правительство утвердило порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». Информация опубликована на сайте кабмина.

«Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии», — говорится в сообщении.

При необходимости тяжелобольные дети смогут получить лекарства или медицинские изделия, не зарегистрированные в стране, но одобренные регулирующими органами Евросоюза или Америки. Также упомянута возможность оплаты лечения за границей, в том числе покрытие расходов на транспорт и проживание.​​​​​​

Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

Порядок оказания медпомощи детям утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также он подписал распоряжение об утверждении состава совета фонда. В организацию вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фонд «Круг добра» создан по указу президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Он финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет.