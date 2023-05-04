Власть 04 мая 2023, 09:11 Правительство утвердило окончательную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль «Ведомости»: Минфин одобрил финальную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль Freepik

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Министерство финансов России утвердило порядок сбора с представителей крупного российского бизнеса налога на сверхприбыль. Об этом написала газета «Ведомости», ссылаясь на письмо замглавы ведомства Алексея Сазанова.

Министерство уже направило проект закона в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минздрав, Минэнерго, Счетную палату и ФНС. По информации издания, для введения нового налога создали закон «О налоге на сверхприбыль прошлых лет». Также необходимо внести поправки в Налоговый кодекс (НК).

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Планируется, что разовый сбор оформят как «налог чрезвычайного характера». Для этого новый вид налогов предложили закрепить в Налоговом кодексе. Предполагается, что крупный бизнес обяжут перечислить сбор не позже 28 января 2024 года. Компании могут получить скидку, если заплатят досрочно.

Ранее Министерство финансов подготовило проект закона об обязательном разовом взносе организаций в бюджет. Речь идет о 5% или 10%.