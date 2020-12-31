Правительство уточнило порядок ограничения цен на продукты

Предельные розничные цены можно будет устанавливать как в отдельных регионах, так и по всей стране. Правительство сможет это делать на срок не более 90 календарных дней. Наценку в 10% не будут учитывать, если она связана с сезонным фактором.

Предложения об установлении предельных розничных цен будут готовить в Минэкономразвития. Министерство совместно с Минсельхозом установит порядок оценки влияния сезонного фактора на изменение розничных цен.

30 декабря президент России Владимир Путин одобрил закон о регулировании цен на социально значимые товары. Документ предоставил правительству право самостоятельно устанавливать предельные отпускные цены на них. Ранее кабмин мог устанавливать максимальные розничные цены при их росте на 30% в течение месяца.

Речь идет о стоимости мяса, яиц, молока, масла, сахара, соли, чая, муки, хлеба, риса, пшена, гречки, вермишели, картофеля, капусты, лука, моркови и яблок.