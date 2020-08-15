Правительство упростит еще несколько процедур согласования при строительстве

Кабмин намерен упростить законы, регламентирующие процедуры согласования при строительстве. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с общественностью Камчатки в ответ на просьбу сократить сроки изменения генпланов муниципальных образований на территориях опережающего развития (ТОР).

Российский премьер заявил, что всегда поддерживал оптимизацию процессов согласования, тем более, упрощение ряда процедур помогло бы развитию инвестпроектов Дальнего Востока.

«Уже много что было сделано правительством России для сокращения процедур, связанных с подготовкой земли и подготовкой строительства. Мы уже приняли целый ряд изменений в законы, которые позволяют нам сократить время строительства на год. И еще сейчас предстоит целый ряд изменений», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он пообещал учесть просьбу участника встречи о согласованиях в рамках ТОР и уточнил, что этой темой будет заниматься вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мишустин уточнил, что будут разработаны примерно десять законов, которые повозят ускорить процессы строительства.

Часть процедур уже сокращены, отметил руководитель Минвостока Александр Козлов. Например, в части общественных слушаний при изменении градостроительных планов. Он пообещал лично «отработать» решения по процедурам в рамках регулирования ТОР.