Получение выплат по уходу за инвалидами и престарелыми упростили в России

Порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и престарелыми людьми стал проще. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Теперь людям при обращении за этими выплатами не нужно будет подтверждать, что они не работают и при этом не получают пенсию или пособие по безработице. Также не надо будет собирать справки о смене места жительства подопечного.

«Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем», — сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим, ухаживающим за инвалидами первой группы, престарелыми людьми, которым нужна постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как родные, так и приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже. Он влияет на размер страховой пенсии.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в интервью о том, что правительство решает вопрос об увеличении реальных доходов населения. На повестке дня стоят стоят темы повышения оплаты труда, индексации пенсий и пособий для безработных и семей с детьми.