    23 января 2020, 13:36

    Правительство Украины не собирается уходить в отставку

    Анастасия Кременчугская

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство продолжает работать в обычном режиме и ни в какую отставку не уходит, сообщил ТАСС.

    Гончарук сказал, что отставка правительства Украины — слухи, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    «Команда президента будет работать далее в том ключе, который уже сейчас задан. Это евроинтеграция, открытость миру, борьба с коррупцией, упрощение процедур», — заявил премьер-министр.

    Гончарук считает, что подобные слухи и провокации распускают те, кто не хочет жить в стране в прозрачным управлением.