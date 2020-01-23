Правительство Украины не собирается уходить в отставку

Гончарук сказал, что отставка правительства Украины — слухи, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Команда президента будет работать далее в том ключе, который уже сейчас задан. Это евроинтеграция, открытость миру, борьба с коррупцией, упрощение процедур», — заявил премьер-министр.

Гончарук считает, что подобные слухи и провокации распускают те, кто не хочет жить в стране в прозрачным управлением.