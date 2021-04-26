Правительство Тувы ушло в отставку по указу врио республики

Правительство Тувы отправлено в отставку. Такое решение принял временно исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалыг.

«Сегодня, 26 апреля, на республиканском аппаратном совещании врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг своим указом объявил об отставке правительства республики», — рассказал ТАСС представитель пресс-службы регионального правительства.

Кабмин будет исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава, добавил собеседник агентства.

Ховалыг отметил, что после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию власти ожидает большая работа по исполнению указаний российского лидера.

«Поэтому требуется перегруппировка сил», — объяснили в пресс-службе.

Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Ховалыга. До этого он являлся генеральным директором «Тываэнергосбыта». Ховалыг был слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов.